MALTEMPO: dove pioverà di più nei prossimi 6 giorni? (Mappa all'interno)

Il tempo va da un estremo all'altro e questa condizione ormai non fa più notizia.

A metà ottobre mezza Italia pregava affinché dal cielo cadesse un po' di pioggia per porre termine ad un'estate che non finiva mai. Nell'arco di due settimane tutto si è stravolto e siamo passati a condizioni critiche per via del maltempo che su alcune regioni non concede tregua da diversi giorni.

Due facce della stessa medaglia che identificano una costante estremizzazione del clima mediterraneo in un senso o nell'altro.

La prossima settimana dovrebbe subentrare una tregua per tutti, ma nei prossimi 4-5 giorni la pioggia seguiterà a frequentare alcune regioni italiane, segnatamente il nord.

La mappa riassume i millimetri di pioggia previsti sull'Italia dal modello americano per i prossimi 6 giorni. Vi consigliamo di ingrandire la mappa per avere un migliore riscontro visivo.

Come si può notare dalla cartina, le zone dove cadrà più pioggia nel lasso temporale in parola sono le Alpi Lombarde con circa 140-150mm di pioggia e la Liguria, con circa 130-140mm.

Pioverà anche sul medio e l'alto Tirreno e a tratti sulla Sardegna, ma non in quantità eccessiva. Il tempo dovrebbe restare invece asciutto (o quasi) sulle regioni del versante adriatico, la Sicilia centro-meridionale, la Puglia e il settore ionico.

