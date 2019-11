MALTEMPO: dove pioverà di più nei prossimi 10 giorni in Italia?

Ancora pioggia a fasi alterne nei prossimi giorni sull'Italia, soprattutto al nord. Fino al termine del mese di novembre sono attesi almeno 3 passaggi perturbati che faranno aumentare il bottino millimetrico su alcune regioni della nostra Penisola.

Solo a partire dai primi di dicembre sembra probabile un cambio di marcia delle configurazioni meteorologiche con l'arrivo di un po' di alta pressione e bel tempo in Italia.

Ma quali saranno le regioni che riceveranno più pioggia nei prossimi 10 giorni in Italia secondo il modello americano? La mappa mostra la sommatoria dei millimetri previsti in Italia fino alla fine di novembre. Vi ricordiamo che si tratta di stime puramente indicative e da non prendere come oro colato.

Il massimo di pioggia è previsto cadere sulla Liguria centro-occidentale con 190mm. 160mm sono attesi sulla fascia prealpina piemontese, 130mm sull'alta Toscana, 110mm sul Friuli.

Da segnalare anche i 90mm previsti lungo le coste toscane e nelle aree interne della Sicilia, 80mm sulla Calabria Ionica e 65mm sulla Campania. Pioverà invece meno o affatto tra l'Abruzzo, il Molise e la Puglia.