MALTEMPO: dove pioverà di più in Italia nei prossimi 10 giorni?

Tanta pioggia in arrivo sull'Italia, ma non per tutti! Nei prossimi 10 giorni a comandare la scena meteorologica del nostro Paese saranno le correnti miti atlantiche. I flussi a media quota si alterneranno tra ovest e sud ovest, penalizzando i settori di ponente ed alcune aree del nord.

Ecco i millimetri previsti sulla carta per i prossimi 10 giorni sul nostro Paese. Vi ricordiamo che si tratta di stime puramente indicative che non devono essere prese alla lettera.

Il recordo di pioggia, oltre 200mm, è atteso sull'estremo nord-est, in modo particolare sulle Alpi Carniche e Giulie. Notevoli gli accumuli previsti tra la Liguria di Levante e l'alta Toscana, fino a 180-200mm

Piogge abbondanti, nell'ordine dei 110-120mm cadranno tra il basso Lazio e la Campania, 100-130mm sui settori alpini, 75mm sull'ovest della Sardegna.

Pioverà invece meno nelle zone riparate dai rilievi posti ad ovest, ovvero sul Piemonte, il versante adriatico, la Sardegna orientale e le estreme regioni meridionali.

