MALTEMPO: domenica perturbata su molte regioni (le mappe)

La prima mappa mostra la situazione attesa in Italia fino alle ore 12 di domenica 18 febbraio.

Partendo dalle regioni settentrionali, tempo in gran parte asciutto ad eccezione dell'Emilia Romagna e in parte della Liguria; sull'Appennino Emiliano quota neve in calo fino a 800 metri.

Al centro belle schiarite sulla Sardegna, tempo perturbato altrove con rovesci e temporali; quota neve in calo in Appennino fino a 1000-1200 metri sotto i rovesci più forti. Temperature in diminuzione.

Al sud rovesci sulla Campania, la Sicilia occidentale e il Molise, per il resto tempo ancora asciutto e abbastanza mite.

La seconda mappa mostra la situazione attesa in Italia nel pomeriggio di domenica 18 febbraio.

Quota neve in ulteriore calo sull'Appennino Emiliano fino a 500-600 metri, 800-1200 metri sull'Appennino centrale.

Rovesci a macchia di leopardo al centro, specie tra Umbria e alto Lazio. Rovesci anche al sud, tra la Campania e la Sicilia. Tempo più asciutto invece sul resto del nord dove le precipitazioni saranno scarse.

Temperature quasi ovunque in calo stante l'ingresso di aria più fredda dai quadranti orientali.