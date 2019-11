MALTEMPO: domenica 1 dicembre altro passaggio piovoso importante al nord e al centro?

C'è ancora una comprensibile incertezza sull'intensità della nuova perturbazione che interesserà il nord e il centro nella giornata di domenica 1 dicembre. Le mappe a nostra disposizione confermano comunque il passaggio, ma con modalità diverse.

Il modello americano questa mattina è il piu pessimista e pone per la giornata in parola rovesci molto intensi colpire segnatamente le regioni settentrionali.

La perturbazione, pur essendo piuttosto veloce, colpirebbe in maniera energica la Liguria, dove avremo il rischio di nubifragi. Tutte le regioni settentrionali sarebbero comunque sotto la pioggia, con la neve presente sulle Alpi...questa volta a quote non eccessive.

Il fronte causerebbe rovesci anche sulla Toscana, l'Umbria occidentale e il Lazio, lasciando indenni (almeno per la giornata festiva) le altre regioni.

Il modello canadese risulta quasi sovrapponibile all'americano, ecco la sommatoria delle precipitazioni previste per domenica 1 dicembre:

Secondo questo elaborato, i massimi di pioggia si concentrerebbero sull'alta Toscana, ma tutto il nord sarebbe sotto la pioggia con rovesci anche intensi tra Liguria ed Emilia Romagna. Rovesci anche sulla Sardegna settentrionale, il Lazio e l'Umbria occidentale. Ancora in attesa invece le altre regioni.

Il modello europeo, infine, si presenta più morbido:

Le precipitazioni sarebbero relegate solo al nord-ovest con qualche rovescio più intenso sulla Liguria. Qualche piovasco bagnerebbe anche la Toscana, ma nel complesso sul resto d'Italia il tempo resterebbe asciutto.

Chi avrà ragione? Al momento è quasi impossibile dirlo; se volessimo dare un parere, forse il modello canadese è quello che al momento presenta maggiori possibilità di "vittoria". Nei prossimi giorni vedremo chi la spunterà.

