Maltempo devastante in Medio Oriente, flagellate Gerusalemme e Damasco: tante vittime e danni

Violenta ondata di temporali sul Medio Oriente. Maltempo estremo tra Gerusalemme e Damasco, gravissimi danni.



Una spaventosa ondata di maltempo si sta accanendo nelle ultime ore sul Medio Oriente, in particolare su Israele e Siria Meridionale dove si sono sviluppati i temporali più violenti. L'ondata di maltempo è risultata estrema visti i danni ingenti causati e le vittime purtroppo accertate a seguito delle piogge alluvionali.



Le piogge a carattere di nubifragio hanno causato alluvioni lampo (flash floods) in aree desertiche e città quindi poco abituate a tali quantitativi di pioggia. Nelle vicinanze del Mar Morto un pulmino dell'accademia militare di Tel Aviv è stato colpito in pieno da un alluvione lampo nel momento in cui transitava in un canalone secco dove solitamente confluiscono le acque piovane dopo forti nubifragi. Il bilancio purtroppo è gravissimo e parla di almeno 9 ragazzi morti e 15 feriti (portati in salvo). Altri due morti sono stati ritrovati nella giornata di mercoledi nel deserto del Negev, in Cisgiordania.

I nubifragi, devastanti, si sono abbattuti anche su città come Gerusalemme e Damasco: entrambe hanno fatto i conti con le inondazioni che hanno causato danni enormi. Le strade principali si Gerusalemme si sono trasformate in fiumi in piena che hanno spazzato via qualsiasi cosa, anche le automobili.