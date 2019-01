Maltempo, depressione nel mar Tirreno: forti nevicate fino in collina su Sicilia e Sardegna

se leggi questo messaggio allora il tuo browser non supporta il video in formato mp4/html5

Un vasto vortice ciclonico sviluppatosi nel mar Tirreno, con pressione sprofondata sin sotto i 980hpa, sta coinvolgendo gran pare del centro-sud ed in particolar modo i settori tirrenici del Meridione. La depressione, con nubi disposte lungo un'evidente spirale ciclonica, sta causando venti forti sulle Isole, piogge, temporali e anche nevicate abbondanti. Forte maltempo anche su Calabria e Basilicata. Nel video in alto potete osservare Macomer, a circa 500 metri in Sardegna.

Grazie al flusso freddo artico alle alte quote stiamo osservando nevicate intense e persistenti sia sulla Sardegna che sulla Sicilia : i forti fenomeni riescono a riversare aria fredda verso il suolo e pertanto stanno facendo crollare la quota neve sin verso i 500-600 metri di quota in Sicilia e addirittura sin verso i 300/400 metri in Sardegna.



In Sardegna neve soprattutto nel nuorese e gran parte dei settori orientali dell'isola sino in bassa collina, mentre in Sicilia le zone più colpite sono le montagne di Palermo, i monti Sicani e le Madonie, dove nevica sin verso i 500/700 metri di altitudine.

Nelle prossime ore avremo anche nevicate e piogge residue in Sardegna (dove giungeranno venti impetuosi di maestrale) mentre in Sicilia avremo ancora instabilità diffusa fino a domani specie sulle aree centro-settentrionali.