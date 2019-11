Maltempo d'autunno che al nord sarà quasi inverno

Gli aggiornamenti serali CONFERMANO l'arrivo il mantenimento di una circolazione atmosferica molto instabile anche nei prossimi giorni. A farne le spese saranno a rotazione un po' tutte le nostre regioni, con fenomeni di instabilità che in alcune occasioni potrebbero risultare ancora molto intense. Entro la prossima settimana saranno almeno DUE le circolazioni di assa pressione che ci terranno impegnati, la prima è prevista entrare in gioco nel pomeriggio di domani, domenica 10 novembre, fino alla giornata di martedì, la seconda è prevista entrare in gioco dal prossimo giovedì 14, sino a domenica 17 novembre. Nel complesso sia nel breve che nel medio termine non sembrano comparire dal cilindro scenari di anticiclone, un'eventualità che al momento rimane ancora molto distante.

FOCUS AL MERIDIONE: forti temporali in arrivo?

Una situazione particolarmente delicata è in previsione proprio per le nostre regioni meridionali tra martedì 12 e mercoledì 13 novembre, sulle regioni Puglia, Basilicata e Calabria, i venti ancora caldi ed umidi di Scirocco, potrebbero innescare forti temporali nel momento in cui il fronte freddo dalla depressione mediterranea, farà ingresso dai settori basso tirrenici verso quelli ionici. Per queste regioni si tratterà senza dubbio di una dinamica di maltempo ancora di chiara impronta autunnale. Ecco la previsione del modello europeo riferita al prossimo martedì: