Maltempo: crolla tratto della Pontina, un ferito e un disperso

Le forti piogge arrivate nelle ultime ore sulle regioni tirreniche e sul Lazio hanno contribuito al cedimento di un tratto di strada sulla via Pontina, nei pressi di San Felice Circeo (Terracina).

Una voragine di grosse dimensioni si è improvvisamente aperta facendo franare terreno e asfalto: un'automobile che transitava in quel momento è stata inghiottita dalla voragine ed è stata trascinata dall'acqua. La vettura è stata ritrovata ma all'interno non vi era l'uomo che la conduceva, che risulta per tanto disperso.

Un'altra persona sarebbe rimasta ferita. Al momento del crollo infatti una seconda auto è riuscita a evitare di piombare nella voragine ma è andata fuori strada.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. La strada è interrotta al chilometro 97+700, all'altezza di San Vito.

