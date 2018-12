MALTEMPO: controlliamo le mosse della nuova perturbazione

La prima mappa mostra la situazione sinottica prevista in Europa per le 13 della giornata odierna, ovvero venerdì 7 dicembre.

Si nota una coppia ravvicinata di perturbazioni che affronterà l'Europa occidentale. Sull'Italia le correnti si orienteranno da sud-ovest, preparando il transito frontale che dovrebbe avvenire nelle ore notturne.

La seconda mappa mostra la situazione sinottica attesa per la mezzanotte prossima in Europa e in Italia.

Ecco la coppia di perturbazioni che agiranno sui meridiani centrali europei. Per ciò che concerne l'Italia, il primo fronte scorrerà oltralpe, mentre il secondo formerà un minimo sul Mar Ligure, ma in veloce spostamento verso levante.

In questo frangente il nord e la Toscana vedranno qualche pioggia, mentre la neve scenderà sulle Alpi al di sopra dei 1500-1700 metri.

Come già anticipato, si tratterà di una perturbazione abbastanza veloce. Alle 13 di domani (sabato 8 dicembre) l'analisi sinottica ce la mostra adagiata già sul nostro meridione (terza mappa).

Al nord e sul Tirreno il tempo migliorerà, mentre al sud e sul medio Adriatico arriverà qualche rovescio, nevoso sopra i 1200-1400 metri in Appennino.

Infine, la perturbazione visibile sul Regno Unito tenderà ad addossarsi alle Alpi nel corso della giornata di domenica, dove determinerà alcune nevicate.