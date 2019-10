MALTEMPO: chi farà il pieno di PIOGGIA nei prossimi 6 giorni?

L'autunno alza la voce sotto l'incalzare di piogge talora intense che nei prossimi 6 giorni interesseranno alcuni settori della nostra Penisola.

In contesto termico sarà molto mite in quanto la corrente portante sarà occidentale o sud-occidentale; basta già questo fattore per capire quali regioni saranno maggiormente interessate dai fenomeni, ovvero il nord e le regioni del versante tirrenico.

Ecco la sommatoria delle precipitazioni che cadranno nei prossimi 6 giorni in Italia. Vi ricordiamo che i millimetri sono puramente indicativi e non devono essere interpretati come un dato certo.

La zona che riceverà più pioggia, fino a quasi 200mm, sarà compresa tra la Val d'Aosta, l'Ossola e il Biellese. La seconda area risulta compresa tra le Alpi Lombarde ed orientali, con cumulate stimate fino a 90-100mm.

Pioverà molto anche tra la Liguria e la Toscana, con punte di 50-60mm. Altrove pioverà meno e il tempo sarà addirittura asciutto sul medio-basso Adriatico e su alcune aree del meridione, Sicilia compresa.