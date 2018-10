Maltempo: Cassandrino colpita dal nubifragio, ci sono danni [VIDEO]

Maltempo: Cassandrino colpita dal nubifragio. Danneggiate diverse auto.

Maltempo - Questa mattina un intenso temporale ha interessato la Campania e in particolar modo il napoletano apportando maltempo e disagi in diversi comuni.

Oltre a Giuliano, anche a Cassandrino si registrano danni e disagi. Qui, le abbondanti piogge in una lasso ristretto di tempo, hanno provocato una crisi della rete fognaria, la quale non è riuscita a smaltire tutta la pioggia caduta. In particolare, via Borsellino, si è trasformata in poco tempo in un fiume che ha trascinato via numerose auto. Dunque, numerosi sono i danni ai beni materiali. Fortunatamente non si registrano feriti o peggio ancora vittime.

Attualmente la situazione è tornata a migliorare, ma un nuovo peggioramento è atteso a partire dal pomeriggio.