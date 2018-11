Maltempo Campania: strade come fiumi a Castellammare e Scafati

Maltempo Campania - Forti piogge nel Golfo di Napoli, disagi a Castellammare e Scafati.







Maltempo Campania - Dopo gli episodi di marcato maltempo di pochi giorni fa, nubifragi e intense piogge sono tornati ad interessare il territorio campano.



In particolar modo, dalle prime ore di questa mattina, intense piogge stanno interessando la Campania centrale e in particolar modo l'aerea circoscritta dal Golfo di Napoli. A causa delle piogge abbondanti si registrano allagamenti e disagi nelle località di Scafati e Castellamare. Migliore la situazione nella parte Nord del Golfo dove non si registrano al momento disagi. Secondo gli ultimi aggiornamenti modellistici, la mattinata potrà ancora essere caratterizzata da piogge moderate-forti.

Mentre a partire dal pomeriggio, assisteremo ad un parziale miglioramento su tutta la Campania centro-meridionale. Possibili forti piogge e temporali esclusivamente nel casertano. Maggiori dettagli verranno forniti del corso dei prossimi aggiornamenti.