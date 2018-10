Maltempo Campania: nubifragio a Giuliano, strade come fiumi

Maltempo Campania: disagi per un intenso nubifragio a Giuliano.





Maltempo Campania - Nel corso della mattinata odierna un'isolata ma intensa formazione temporalesca ha interessato la Campania. Tra i comuni più colpiti risulta quello di Giuliano dove si registrano allagamenti e disagi.

Secondo fonti locali, nel comune di Giuliano, un'intenso nubifragio ha generato allagamenti e disagi alla circolazione. Complice la rete fognaria non adeguata, e le abbondanti precipitazioni cadute nell'arco di poche ore, le strade si sono velocemente trasformate in fiumi. In alcuni punti del comune campano, e in particolar modo nella zona "monaci" l'acqua ha raggiunto i 50 cm di altezza. Numerose le proteste dei cittadini su Facebook che segnalano con disappunto l'accaduto.







Attualmente la situazione è tornata velocemente a migliorare. Tuttavia, è atteso un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche tra pomeriggio e sera.