MALTEMPO: cambierà il regime pluviometrico sull'Italia nei prossimi 6 giorni?

L'Italia è una nazione dal clima molto variegato. Alcune regioni non vedono l'ora che il trend precipitativo si interrompa dopo oltre un mese di nubifragi, piogge intense e dissesti di ogni tipo. Ci riferiamo soprattutto al settore di nord-ovest ed in particolare al Piemonte e alla Liguria.

Vi sono però regioni che da molto tempo si trovano sottovento al flusso portante che è meridionale oppure occidentale; stiamo parlando del versante adriatico, in modo particolare il medio e basso versante, dove la pioggia adesso sarebbe molto gradita.

La Natura non conosce "par condicio" nel campo delle precipitazioni...o meglio se questa avviene, arriva in tempi molto dilatati nel tempo.

Se a tutto questo aggiugiamo una nazione orograficamente tormentata come la nostra, il problema della persistenza di siccità o piogge continue tende ad esasperarsi ulteriormente, portando a paradossi opposti anche nel raggio di distanze relativamente brevi.

Cambierà la situazione nei prossimi sei giorni dal punto di vista pluiviometrico in Italia? Purtroppo no; la mappa mostra quanta pioggia è prevista cadere sul nostro Paese nei prossimi sei giorni. Vi consigliamo di ingrandire la mappa per avere un migliore riscontro visivo e soprattutto di non prendere i millimetri previsti come oro colato (si tratta solo di indicazioni di massima).

Anche nei prossimi 6 giorni la natura preferirà seguire strade già ampiamente collaudate (regola della persistenza) piuttosto che intraprenderne di nuove (regola della compensazione). Fattostà che la pioggia seguiterà a cadere sempre negli stessi luoghi, esacerbando ancora di più i problemi di dissesto idrogeologico già ampiamente presenti in loco.

90mm sono attesi sui settori esteri delle Alpi occidentali (in quota ovviamente sarà tutta neve); tra i 75 e gli 80mm cadranno tra la Liguria, il basso Piemonte e la bassa Lombardia; 75mm sono attesi sull'Appennino settentrionale (si spera che in quota sia neve); 50mm sulla Toscana e 35mm tra il Cilento e la Calabria Tirrenica.

Seguiteranno a restare senza pioggia (o con pochi fenomeni) l'Abruzzo, il Molise, la Puglia e la Lucania. Poca pioggia anche in Sicilia, specie sul settore centro-meridionale dell'Isola.

