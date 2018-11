Maltempo Calabria: nubifragi e allagamenti tra Palmi e Gioia Tauro

Maltempo Calabria - Nel corso della nottata odierna il maltempo si è velocemente spostato verso Sud e in questo momento sta interessando le regioni meridionali.

Maltempo e forti temporali stanno interessando proprio in questi instanti i versanti tirrenici di Sicilia e Calabria. In particolar modo, nel tratto che va da Palmi e Gioia Tauro, in Calabria. Forti temporali e nubifragi stanno arrecando disagi alla circolazione e allagamenti. Di conseguenza si consiglia di prestare attenzione. Nelle prossime ore il sistema temporalesco tenderà a spostarsi verso Sud Ovest andando ad interessare lo Stretto di Messina e a seguire anche la Sicilia.

Il tutto sarà accompagnato da forte ventilazione settentrionale, da un sensibile abbassamento delle temperature e da mari generalmente mossi o molto mossi. Maggiori informazioni verranno fornite nel corso dei prossimi aggiornamenti. Sotto è riportato un'immagine scattata a Palmi pochi minuti fa.