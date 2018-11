Maltempo Calabria: gravi allagamenti a Simeri e sulla ss106

Dopo aver colpito duramente la Sicilia, fra la giornata di ieri e la nottata la perturbazione è risalita verso lo Ionio e la Calabria, apportando su quest'ultima regione forte maltempo e disagi.

In seguito a un nubifragio, la situazione è critica nella località di Simeri, nel catanzarese, così come lungo la ss106, chiusa al traffico in entrambe le direzioni per l'acqua che ha raggiunto quasi il metro di altezza. Molte abitazioni risultano allagate e diverse automobili sono quasi sommerse. Al momento non risultano per fortuna vittime o feriti. Due persone sono state tratte in salvo dalla propria abitazione.

Criticità anche sul trasporto ferroviario. Come informa Trenitalia, per la presenza di detriti lungo i binari, dovuta alle avverse condizioni meteo, la circolazione ferroviaria fra Sellia Marina e Simeri Crichi (linea Crotone - Catanzaro) è sospesa dalle 6.40.