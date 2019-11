Maltempo autunnale: si entra nel vivo

Una circolazione di bassa pressione in arrivo dall'oceano Atlantico, porterà alcuni giorni di tempo instabile se non addirittura perturbato sul bacino centrale del Mediterraneo. Ne verrà coinvolto anche lo stivale italiano, con una serie di perturbazioni che interesseranno soprattutto le regioni del versante tirrenico e settentrionale, laddove si prevedono precipitazioni frequenti e abbondanti. La prima di queste per perturbazioni è prevista nella giornata di domani, sabato 2 novembre, con piogge in arrivo al centro ed al nord soprattutto su medio e alto Tirreno, nonché sull'angolo nord-ovest. Di fatto si tratta di una perturbazione apripista che anticipa l'ingresso del corpo nuvoloso forse più importante previsto nella giornata di domenica. Questa seconda perturbazione sarà accompagnata da un vero e proprio crollo della pressione atmosferica, con una circolazione molto tesa del vento dai quadranti sud-occidentali, accompagnata da un rapido aumento del moto ondoso e una probabile mareggiata su medio e alto Tirreno, nonché sulla Riviera Ligure di Levante. Ecco la previsione dei venti al suolo previsti nella serata di domenica:

Gli aggiornamenti modellistici serali sembrano confermare ancora un trend di tipo instabile in grado di interessare l'Europa anche nei primi giorni della prossima settimana, con una nuova perturbazione prevista tra martedì e mercoledì prossimo. In questa sede le precipitazioni più intense sono previste sui settori del medio ed alto Tirreno, mentre una parziale ombra pluviometrica potrebbe verificarsi sull'angolo nord-occidentale. Ecco la previsione del modello europeo riferita a martedì 5 novembre, nella quale possiamo osservare la distensione di questo nuovo corpo nuvoloso sullo stivale italiano:

Il quadro generale delle temperature risulterà allineato alle medie del periodo, con scarti più elevati in previsione sulle regioni del Mezzogiorno, mentre al contrario sulle regioni del nord, col trascorrere dei giorni i valori potrebbero risultare leggermente inferiori alle medie stagionali. Il trend di tipo instabile, fatto di precipitazioni frequenti, potrebbe accompagnarci fino al termine della prima decade di novembre.