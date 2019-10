MALTEMPO autunnale: dai primi di novembre si farà sul serio

Il trenino delle perturbazioni atlantiche si sta mettendo in moto. Ci raggiungerà durante i primi giorni di novembre ed è facile che caratterizzi tutta la prima decade del mese, favorendo precipitazioni diffuse, in una prima fase al nord e su parte del centro, poi probabilmente anche sul resto del Paese, quando si abbasserà un po' di latitudine il fronte polare.



Primo guasto incisivo previsto per domenica 3 novembre al nord e in Toscana, come mostra anche questa mappa del modello americano:

Il peggioramento del 3-4 novembre è visto da gran parte dei modelli, così come risulta ancora più "condiviso" quello di martedì 5 novembre, legato ad una figura depressionaria ancora più incisiva che dovrebbe dunque garantire precipitazioni anche più intense.



Non mancherebbero nei due episodi descritti delle nevicate sul settore alpino oltre i 1800-2000m, con limite leggermente più alto o più basso a seconda dell'esposizione delle vallate. Le temperature accuserebbero certamente un calo importante nelle aree coinvolte dalle precipitazioni e solo al sud il Libeccio o l'Ostro porteranno ad un temporaneo rialzo dei valori, specie in Sicilia.



Ecco le mappe comparate dei principali modelli per martedì 5 novembre:

Ma che attendibilità hanno queste configurazioni bariche? Lo abbiamo chiesto al differenziale, cioè alla mappa che segnala lo scostamento dell'emissione ufficiale del modello dalle sue corse cosiddette perturbatrici; ebbene l'attendibilità è alta perché tutti mostrano una convergenza verso questo tipo di situazione perturbata.