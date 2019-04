MALTEMPO: attenzione anche al VENTO FORTE e alle MAREGGIATE

L'urlo del maltempo sull'Italia si farà sentire anche dal punto di vista eolico, con mareggiate che colpiranno i litorali esposti alle correnti meridionali. Il picco massimo di vento si prevede nella notte tra mercoledi 3 e giovedi 4 aprile. La mappa mostra le zone dove il vento potrebbe raggiungere livelli di burrasca:

La furia di Eolo si farà sentire sullo Stretto di Sicilia, il Tirreno centro-meridionale e il Mar Ligure. Saranno possibili mareggiate nei tratti di costa colorati in nero.

Burrasche da sud est saranno presenti anche in Adriatico e in direzione della Laguna Veneta, dove non si esclude il fenomeno dell'acqua alta.

Attenzione anche in quota: da evitare assolutamente le escursioni sulle Alpi che saranno alle prese con vere e proprie bufere sulle vette.