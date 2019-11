MALTEMPO: ancora PIOGGE INTENSE su diverse aree del nostro Paese nelle prossime 24 ore

La perturbazione che nella giornata di ieri (sabato) ha dato luogo a pesante maltempo sul settore di nord-ovest, tende lentamente a scivolare verso sud est. Il suo movimento risulta però più lento del previsto, probabilmente ostacolato dalla superficie del mare ancora in surplus calorico.

Ne deriverà una fase di maltempo che nelle prossime 24 ore coinvolgerà gran parte d'Italia, ma con effetti più vistosi al meridione.

La mappa estrapolata dal modello europeo mostra la sommatoria delle piogge che cadranno in Italia nelle prossime 24 ore (indicativamente fino alle 10 del mattino di lunedi 25 novembre):

Su Calabria, Puglia, Golfo di Taranto e Lucania avremo il concreto rischio di nubifragi o alluvioni lampo.

Come vedete, la situazione non sarà rosea nemmeno al nord-ovest (ad eccezione delle coste liguri centro-orientali che si troveranno sottovento alle correnti da est e non avranno quindi piogge). Piogge intense saranno da mettere in conto tra il Cuneese, il Torinese occidentale e i versanti padani centro-occidentali della Liguria.

Rovesci intensi anche lungo il versante adriatico, sulla Sardegna e la Sicilia...più deboli le piogge lungo il versante tirrenico che si troverà in parziale sottovento.

Temperature sempre miti e quota neve che sulle Alpi si manterrà superiore a 1500 metri.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località