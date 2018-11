MALTEMPO: ancora FORTI TEMPORALI previsti al centro ed al sud

La corrente a getto torna a rallentare e le circolazioni di bassa pressione che nelle scorse giornate penalizzavano le regioni del nord, adesso spostano nuovamente la loro influenza sulla parte meridionale dello stivale, ove sono attese diverse giornate di tempo piovoso e localmente temporalesco. Tutto questo è dovuto alla presenza di una figura di bassa pressione che troverà sul bacino centrale del Mediterraneo la propria dimora ideale. L'anticiclone di blocco sull'area balcanica e sul bacino orientale del Mediterraneo impedirà la progressione di questa struttura depressionaria verso est, in tal modo le condizioni di instabilità a livello locale italiano saranno destinate a persistere ancora diversi giorni.



Nell'immediato futuro, il rischio di forti temporali sussiste per le regioni del medio e basso Tirreno per tutta la giornata odierna, venerdì 2 novembre, anche se i fenomeni tenderanno ad attenuarsi entro sera, concentrandosi soprattutto nella parte occidentale della Sicilia. Una nuova accentuazione del maltempo per le due isole maggiori ed il Tirreno meridionale è prevista a ridosso del weekend. Sono previste ancora forti manifestazioni temporalesche indotte dalla persistenza di una ventilazione meridionale calda ed umida.



La Protezione Civile ha emanato un nuovo stato di allerta che include molte regioni. Lo stato di allerta arancione per le regioni del medio e basso Tirreno, alcuni settori del nord-est Italia e la Sicilia occidentale. Allerta rossa per il Veneto.



