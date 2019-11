MALTEMPO: alcune zone d'Italia faranno il pieno di PIOGGIA nei prossimi 10 giorni. Guardate...

Il maltempo seguiterà a tenerci compagnia anche nei prossimi giorni. Per il momento non si vedono strutture anticicloniche in grado di stoppare il trend instabile intrapreso da inizio mese sulla nostra Penisola.

Ecco la mappa che mostra gli accumuli di pioggia previsti in Italia nei prossimi 10 giorni. Vi consigliamo di ingrandire la cartina per avere un migliore riscontro visivo; vi raccomandiamo inoltre di non prendere le cumulate piovose come oro colato in quanto si tratta di valori puramente indicativi:

Secondo il modello americano, nei prossimi 10 giorni le Alpi Carniche e Giulie accumuleranno fino a 270mm di pioggia; la Campania non sarà da meno con cumulate previste tra i 210 e i 240mm. 170mm si prevedono sulla Calabria Tirrenica e sulla Sardegna occidentale, 140-150mm sulla Toscana, 130mm sulle Alpi centro-occidentali.

Le aree in cui pioverà meno saranno il Piemonte e la costa Romagnola e Marchigiana.