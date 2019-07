Maltempo al Nord: grandinata violentissima su Cologno Monzese, danni alle automobili

Come vi abbiamo documentato anche in diretta ieri sera, un intenso temporale ha colpito la Pianura Padana fra il tardo pomeriggio e la tarda serata. Piogge intense, grandinate, raffiche di vento e frequenti fulminazioni, hanno colpito un'area piuttosto vasta, fra Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.

Non sono mancati i danni. In alcune zone, soprattutto in Lombardia, le grandinate sono state devastanti e hanno provocato conseguenze anche ad automobili, esterni di edifici, oltre che naturalmente ad agricoltura e vegetazione locale. A Cologno Monzese, in provincia di Milano, i chicchi di grandine hanno raggiunto le dimensioni di palle da tennis, cadendo al suolo come proiettili e danneggiando diverse autovetture. Ecco le immagini:

