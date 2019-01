MALTEMPO: aggiornamento mercoledi 23 gennaio

Sostanziali conferme circa l'evoluzione meteorologica per domani, mercoledi 23 gennaio, sul nostro Paese.

La prima mappa mostra le precipitazioni attese per le ore 13 della giornata in parola . Come si può notare, le precipitazioni più intense colpiranno la Liguria, anche di tipo nevoso a bassa quota e localmente fin sulle coste.

Neve anche tra la bassa Lombardia, il Piacentino e il basso Piemonte, sopra i 200-400 metri sull'Appennino settentrionale. Spruzzate d neve anche in Val d'Aosta e tra Friuli e alto Veneto.

Rovesci sul Tirreno e la Sardegna, altrove tempo asciutto.

Nel pomeriggio e in serata : neve su Appennino ligure fino ai fondovalle e localmente anche lungo le coste; neve su Alessandrino, Astigiano, Pavese, Piacentino, Parmense; sopra i 300-400 metri sull'Appennino settentrionale, 500-600 metri su quello centrale.

Ancora spruzzate di neve in Val d'Aosta e sul Friuli; rovesci anche temporaleschi sul Tirreno e in tendenza anche sulla Sardegna, per il resto tempo asciutto.

