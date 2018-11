MALTEMPO a tratti anche la prossima settimana!

COMMENTO: due depressioni in una settimana. Questo è quanto si evince oggi dai modelli matematici. Il tutto in un contesto autunnale, perché per l'inverno bisognerà ancora attendere, probabilmente sino all'Immacolata. Dunque pioverà ancora a tratti, specie al centro e al sud e sull'Emilia-Romagna. Non si può proprio dire che quest'autunno 2018 non ricordi certe stagioni "old style" dell'ultimo trentennio.



SINTESI

Lunedi 26 rinnovate condizioni di instabilità al centro al sud e brevi fasi piovose tra Liguria, basso Piemonte, bassa Lombardia ed Emilia-Romagna.



Martedì 27 ancora tempo instabile al centro e al sud, ma anche sul nord-est, a causa della formazione di una depressione, che richiamerà venti più freddi di Bora e Grecale, abbassando il limite delle nevicate sull'Appennino emiliano-romagnolo, marchigiano ed abruzzese sin sotto i 1000m.



Mercoledì 28 ancora tempo instabile al centro e al sud, specie sul medio Adriatico e il meridione, tempo migliore al nord. Piuttosto freddo nottetempo e al mattino al settentrione.



Giovedì 29 e venerdì 30 saranno le giornate migliori della settimana con tempo discreto, salvo la presenza di locali nebbie sulle pianure. Un po' freddo di notte e al mattino, segnatamente al nord e nelle zone interne del centro.



Sabato 1 e domenica 2 dicembre: nuovo generale peggioramento a partire dal nord-ovest, in estensione alle altre regioni con moderato calo termico. Si formerà un minimo depressionario in seguito alla discesa di aria più fredda dal nord Atlantico.



