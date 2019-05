Maggio prosegue lungo i binari dell'instabilità

La primavera meteorologica ha cambiato completamente aspetto; dopo un mese di marzo oseremo dire quasi "catastrofico", influenzato da valori particolarmente alti di temperatura, aprile ha tracciato una linea netta di demarcazione tra i persistenti anticicloni dell'inverno, e la ritrovata dinamicità atmosferica della primavera. Siamo entrati in un nuova fase atmosferica che non si interromperà tanto facilmente; la prima decade di maggio segna di nuovo un punto a favore su un marcato raffreddamento delle temperature previsto sull'Europa tra sabato 4 maggio e lunedì 6. Ecco la previsione del modello europeo riferita al 4 maggio , l'aria artica si riversa prepotentemente verso l'Europa centrale, raggiungendo in poche ore il Mediterraneo:

Questo brusco abbassamento delle temperature, sarà portato da una circolazione di venti settentrionali artici. A livello sinottico, troveremo un marcato scambio meridiano, la risalita di aria calda subtropicale fino alle elevate latitudini dell'oceano Atlantico, come contro risposta, un riversamento di aria piuttosto fredda per il periodo, direttamente dalla Penisola Scandinava fino al Mediterraneo. Ecco la previsione del modello europeo sulle anomalie di temperatura previste in Italia lunedì 6 maggio. Valori previsti sino a -12°C INFERIORI alla norma !

Appare altresì probabile lo sviluppo di una depressione da contrasto sul bacino centro-orientale del Mediterraneo tra domenica e lunedì prossimo. In questo frangente dovremo aspettarci nuovamente dell'instabilità soprattutto sulle regioni del centro e del sud, una diminuzione sensibile della temperature è prevista su tutto il Paese. La previsione del modello americano sulla probabilità della pioggia prevista domenica 5 maggio, mette in luce un maggiore coinvolgimento delle regioni adriatiche da parte di nubi e pioggia:



Volgendo lo sguardo a lungo termine, le fasce anticicloniche subtropicali non sembrano intenzionate a conquistare il Mediterraneo, nonostante la stagione ormai avanzata. La circolazione prevista sull'Europa, potrebbe ritornare ad essere di tipo occidentale, con il passaggio di perturbazioni alternate a promontori mobili di alta pressione.