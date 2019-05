Maggio ancora TURBOLENTO: altra settimana instabile con finale perturbato!

Tanta variabilità, momenti perturbati, temporali, brevi finestre di bel tempo. Sembrava quasi un presagio quello lanciato da queste pagine durante il mese di aprile; s'era detto: "maggio spesso risolve i problemi legati alla siccità".



Si trattava soprattutto di una considerazione suggerita dalla statistica, ma ha trovato più di una conferma nei fatti e ora ci troviamo a commentare una situazione di instabilità che sembra non avere fine.



In realtà il tempo sa come sorprenderci e, in capo ai primi di giugno, potrebbe riservarci magari clamorose sorprese opposte ma anche continuare con questa piega instabile. Di sicuro la prossima settimana sarà votata alla dinamicità , con una breve parentesi più stabile tra mercoledì e parte della giornata di venerdì.



Le temperature torneranno a salire, allineandosi con le medie del periodo, ma pronte nuovamente a scendere nel fine settimana, quando si prevede l'arrivo di una saccatura dalla Francia, in grado di scuotere il Mediterraneo.



Infatti il modello europeo ed americano sono allineati a proporre questo clamoroso affondo perturbato, un "figlioletto" del vortice polare ancora particolarmente attivo in visita al Vecchio Continente, guardate cosa prevede l'europeo per le prime ore di sabato 25 maggio:

Ed ecco allora lo schema grafico riassuntivo valevole per tutta la prossima settimana, rielaborato dal team di MeteoLive:

IL TEMPO in SINTESI da lunedì 20 a domenica 26 maggio:

lunedì 20 e martedì 21 maggio: tanta instabilità sull'insieme del Paese, specie su nord-est, est Lombardia, Emilia-Romagna, regioni centrali, dorsale appenninica, meno sulle isole. Possibili soprattutto rovesci e brevi temporali alternati a schiarite.

Fresco.



mercoledì 22 e giovedì 23 maggio: tempo migliore ma ancora qualche rovescio possibile in montagna e lungo la dorsale appenninica del centro, del sud e sull'estremo nord-est. Mite.



venerdì 24 maggio: instabile sul nord-ovest dal pomeriggio con locali temporali prefrontali, altrove abbastanza soleggiato con nubi in arrivo su centro-est Alpi e Toscana. Mite.



sabato 25 e domenica 26 maggio: di nuovo perturbato sull'insieme del Paese con piogge e temporali, calo termico.