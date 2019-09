Ma quanto CALDO arriverà ancora?

Il ritorno dell'alta pressione è imminente. Del resto, sai che novità. Ormai domina per mesi la scena mediterranea, salvo brevi interruzioni. Il bel tempo settembrino tuttavia, accompagnato anche da una discreta dose di caldo, non è che ci dispiaccia.

Ci consente un passaggio di consegne graduale tra estate ed autunno, favorisce le attività all'aperto e ancora gli ultimi week-end al mare. Solo che su molte zone, soprattutto del Tirreno, non piove ormai da molte settimane, salvo qualche locale temporale, e sarebbe importante che la situazione si sbloccasse anche su queste zone.



Invece almeno sino a martedì 17 non si prevedono cambiamenti rilevanti e l'anticiclone dovrebbe dunque assicurare ovunque cieli sereni e pomeriggi di matrice estiva.

La cartina qui sotto mostra le temperature massime previste per mercoledì 11 settembre ed evidenzia già qualche valore superiore ai 27°C:

Il rinforzo dell'alta pressione previsto per i giorni successivi favorirà un ulteriore avvitamento e compressione dell'aria verso il suolo; questo originerà certamente un rialzo delle temperature massime tra venerdì e domenica. Ecco dunque questa seconda cartina prevista per sabato 14, evidenziare punte di 32°C sulla Campania e la Sardegna, ma tanti valori prossimi ai 30°C su molte aree del Paese:

Sarà un caldo fastidioso? Secondo il nostro modello, fortunatamente non molto, anche perché di notte verrà compensato da valori inferiori ai 20°C; del resto ormai le notti risultano molto lunghe, ci avviciniamo all'equinozio.



Ecco una mappa prevista per domenica 15 settembre che mette in evidenza limitate aree del Paese in cui sarà presente un moderato disagio da caldo nelle ore pomeridiane (in giallo). Curiosamente spicca anche l'isola di calore di Milano città (sempre in giallo) che accentua un po' il disagio da caldo, che comunque rimane molto contenuto e limitato al pomeriggio: