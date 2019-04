Ma quando torna l'ANTICICLONE? E il CALDO?

L'estate non ruberà spazio alla primavera, almeno per ora. L'alta pressione tenterà di riprendersi il dominio del Mediterraneo intorno a martedì 7, dopo il passaggio del vortice freddo previsto per il prossimo fine settimana, ma il suo tentativo non sembra destinato ad andare a buon fine. Qui la media degli scenari del modello americano prevista proprio per martedì 7 maggio:









Nei giorni successivi questo cuneo anticiclonico dovrebbe cedere il passo alle scorribande atlantiche che potrebbero ancora determinare fasi di instabilità sulla Penisola. Lo si vede chiaramente dalla mappa prevista per domenica 12 maggio, sempre dalla media degli scenari del modello americano :





Tutto questo naturalmente risulta perfettamente in linea con quanto accade spesso nel mese di maggio sul nostro Paese: l'alta pressione rimane di quinta ad ovest, la depressione d'Islanda sfrutta la presenza di una sorta di palude barica nell'area mediterranea ed invia i suoi impulsi verso sud, guardate la carta delle anomalie bariche prevista dal modello americano per il 10 maggio:











Pertanto almeno sino a metà mese al momento il modello americano NON prevede l'arrivo di ondate di caldo anticipato legate a fasi stabili prolungate. Per tutti gli altri dettagli consultate la rubrica del "fantameteo".