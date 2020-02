Ma quando ci libereremo di questo PAZZO anticiclone?

La grande spinta della corrente a getto (vento da ovest ad alta quota) va fisiologicamente esaurendosi con l'avanzamento stagionale, ma se sulla tua strada incontri l'anticiclone pazzo, il tempo può restare lo stesso per molte settimane.



I modelli infatti seguitano a prevedere nel lungo termine la sua dipartita, almeno parziale, per poi rimangiarsela avvicinandosi al periodo previsionale in oggetto.



E' come se ne sottovalutassero la portata, per poi riproporlo come unico ed assoluto protagonista del tempo mediterraneo.



Anche per fine febbraio, dopo un iniziale tentennamento, eccolo spuntare con il suo naso, a dominare la scena sull'Italia e l'Europa centrale:

Per i primi di marzo si possono notare alcuni tentativi di sfondamento dell'aria fredda da nord-ovest, ma senza alcuna vera velleità di dar vita ad un cambiamento importante del tempo, o meglio ad una modifica duratura e convincente del quadro barico. Eccone un esempio:

La media degli scenari non è peraltro lontana da questa linea di tendenza, ma la evidenzia in modo molto "soft", come a dire: "non fateci molto affidamento", come si può vedere chiaramente:

Qualcuno tra i lettori si chiederà: ma non si vede qualcosa di più convincente durante la prima decade di marzo, qualcosa che faccia pensare davvero che la fase iniziale della primavera possa risultare più dinamica? Si, anche oggi non manca, ma si tratta pur sempre di ipotesi minoritarie, che non poggiano su disegni barici convincenti, ve ne proponiamo una per completezza di informazione attesa per il 3 marzo, ma per ora non fateci troppo affidamento: