Ma il FREDDO per "fare" la NEVE da dove arriverÃ ? Dalla Slovenia!

Parlate tanto di NEVE, NEVE, NEVE, ma per fare la neve ci vuole la materia prima, o no? Il freddo. E io non lo vedo più.



Ci scrive così un lettore brianzolo stamane. E ha ragione. In effetti il freddo si è dileguato non poco in seguito all'episodio di Foehn e Maestrale tiepidi di ieri, ma ad esempio già tra stanotte e stamattina ne è affluito altro sulle nostre regioni meridionali ed altro ancora ne permane sui Balcani e in genere su tutto l'est europeo, favorito da una copertura nevosa non trascurabile.



Tra la serata di domenica 20 e l'alba di lunedì 21 tale freddo verrà veicolato verso il nord Italia ed in parte in direzione del medio Adriatico , dalla presenza di una depressione sul Mediterraneo occidentale, che fungerà da esca.



Un risucchio molto utile in vista delle potenziali nevicate in pianura previste proprio al nord e a quote basse sulle regioni centrali per la giornata di mercoledì 23 dal modello europeo, molto meno da quello americano, che sta inquadrando la situazione in modo alquanto anomalo.



Comunque stante la distanza temporale, si parla di una previsione ad una settimana, preparatevi a correzioni di rotta anche notevoli ; è però giusto sottolineare la grande costanza nel proporre la previsione del modello europeo, che da parecchie emissioni prosegue su questa linea perturbata ed anche nevosa per l'inizio della terza decade di gennaio.

L'attendibilità è media: 45-55%



