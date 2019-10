Ma i PRIMI FREDDI quando li sperimenteremo?

L'eterna mitezza ci terrà compagnia ancora per tutto il fine settimana, poi dovrebbe lasciare gradualmente il posto ad aria più fresca in arrivo dal nord del Continente. Fra l'altro in questi casi basta poco per attivare nuove situazioni temporalesche, specie in Adriatico e poi al sud. E' un modo come un altro per farci notare che la stagione avanza e che le temperature sono destinate a ridimensionarsi.



L'anomalia termica positiva che si nota nella mappa qui sotto è prevista a 1500m per il fine settimana 26-27 ottobre; naturalmente non può tenere conto di eventuali inversioni termiche nei bassi strati, che possono indurre anche alla formazione delle prime nebbie sulle pianure:

La prossima mappa invece ci porta già alla metà della prossima settimana, cioè nella notte tra mercoledì 30 e giovedì 31 ottobre, quando dal nord Europa arriveranno abbastanza rapidamente masse d'aria nettamente più fresche, favorendo un'anomalia termica negativa oltralpe, con potenziale tendenza a sfondare anche sul nostro settentrione:

E' però necessario far notare quanto l'attendibilità di questa mappa non possa risultare superiore al 35%, perché stamane i modelli risultano "divisi" sull'entità e l'efficacia di questi affondi da nord.



Proviamo comunque ad ipotizzare uno scenario freddo più estremo, così come suggeriscono molte mappe del modello americano:

Le temperature a 1500m per le prime ore di giovedì 31 ottobre ci mostrano il nord-est italiano ed il medio Adriatico coinvolti da masse d'aria decisamente più fredde, con l'isoterma di zero gradi che su quei settori valicherà le Alpi. Sarà davvero così? Seguite i nostri aggiornamenti!