Lungo termine: lo scenario ufficiale del MODELLO AMERICANO ipotizza la ROTTURA di FERRAGOSTO!

Vi ricordiamo che la distanza temporale risulta molto impervia, di conseguenza prendete il tutto come una possibile linea di tendenza e non come una previsione propriamente detta.

Dopo questa doverosa precisazione, analizziamo lo scenario ufficiale del modello americano che questa mattina si lancia con prospettive di ROTTURA dell'estate subito dopo Ferragosto. La mappa è riferita a venerdi 16 agosto:

Il modello di oltre oceano, probabilmente spinto dall'onda della statistica, opta per un serio guasto del tempo (la classica ROTTURA di FERRAGOSTO), che potrebbe colpire l'Italia nel periodo suddetto ad iniziare dalle regioni settentrionali.

Secondo lo scenario ufficiale americano, una vasta saccatura atlantica taglierà come una lama nel burro il tessuto dell'alta pressione, aprendo la strada a condizioni di maltempo e fresco ad iniziare dall'alta Italia.

E' credibile questa evoluzione o potrebbe essere una "sparata" del modello? La media degli scenari del modello americano per il medesimo giorno (ovvero venerdi 16 agosto) NON CREDE a questo stato di cose:

Come si nota dalla mappa, nel periodo considerato l'Italia sarebbe alle prese con una tranquilla zonalità ovest-est, senza guasti eclatanti. Di conseguenze, l'ipotesi perturbata del run ufficiale potrebbe restare isolata e perdersi nelle nebbie del Fantameteo. Vedremo se le cose andranno realmente così o se il modello americano riproporrà lo scenario perturbato...magari cammin facendo.