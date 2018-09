LUNGO TERMINE: il modello americano vede la "stoccata autunnale" in terza decade, però...

L'autunno scalpita sotto le spoglie di vaste depressioni foriere di tempo perturbato che stanno già interessando il nord Europa.

Il settori centro-meridionali del Continente, come spesso accade in settembre, si trovano ancora invischiati in un'estate che stenta ad andarsene; i disturbi temporaleschi non mancano, ma la stagione autunnale sembra ancora distante.

Ci teniamo a ribadire un concetto importante: anche in epoche passate (a parte le solite eccezioni che in meteorologia non mancano mai), l'autunno sul Bel Paese si è sempre fatto vedere tra la terza decade di settembre o i primi giorni di ottobre; di conseguenza non è opportuno indicare come situazione anomala uno sforamento dell'estate nelle prime due decadi settembrine.

Non appena il divario termico tra il nord e il sud del nostro Continente diverrà insostenibile, partirà uno scambio di calore atto ad attenuare il delta termico tra nord e sud; solo in quel caso l'autunno potrebbe fare il suo ingresso sulla nostra Penisola a suon di piogge, temporali e aria fresca.

Il modello americano questa mattina contempla questa possibile stoccata vincente autunnale e la fissa per l'ultima settimana settembrina (prima mappa). Ovviamente la tendenza espressa del run ufficiale del modello di oltre oceano risulta costellata di "SE" e di "MA".

Un primo scoglio da superare (a patto che poi venga realmente superato) è la media di tutti gli scenari (ufficiale e non) che compongono il modello americano (seconda mappa).

Da un confronto con la mappa sopra, si nota che la collimazione con il run ufficiale è scarsa; di conseguenza la previsione data in pasto questa mattina all'opinione pubblica (tramite il run ufficiale del modello americano) risulta scarsamente credibile.

Servirà molta pazienza...sia per sbrogliare la complicata matassa che gli uragani ci stanno servendo su un piatto d'argento, sia per avere una prima stoccata dell'autunno sull'Italia a spazzare via un'estate che lentamente inizia ad essere meno tollerata da tutti.

Se metti "Mi piace" sulla nostra pagina Facebook riceverai i nostri aggiornamenti meteo direttamente sulla tua bacheca di Facebook e potrai interagire con tutti gli altri nostri fan: https://www.facebook.com/MeteoLive