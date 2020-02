LUNGO TERMINE: il modello americano mostra qualche speranza invernale, ma Ã¨ CREDIBILE?

Lo scenario ufficiale del modello americano imbastito questa mattina prova a far ripartire l'inverno in zona Cesarini, indicativamente dopo il 20 febbraio. Ecco cosa prevede per la giornata di giovedi 20 febbraio.

Il fatto di vedere il colore "blu" che domina sul "rosso" è già un punto a favore per il morale degli appassionati di freddo e neve.

Il getto alle alte latitudini sembra mollarci con il freddo che inizierebbe a scendere verso sud, in un primo tempo sull'Europa orientale, poi anche su quella occidentale. In altre parole, si tratterebbe dell'evoluzione che molti si attendono, congiunta con una frenata del getto sopracitato.

E' credibile questa evoluzione o si tratta della solita sparata del modello? Per rispondere a questa domanda esaminiamo la media degli scenari dell'elaborato americano valida per il medesimo giorno, ovvero giovedi 20 febbraio:

E' innegabile che la suddetta media sentenzi un secco NO alle velleità fredde e perturbate dello scenario ufficiale.

Dalla mappa non si notano purtroppo cambiamenti sostanziali nello scenario meteo a scala europea ed italica. Al massimo potrebbe essere concesso un po' di freddo all'Adriatico e al meridione, sapendo già in partenza come finirà la storia (spanciata anticiclonica e successiva ripartenza della mitezza).

Morale: la tesi imbastita questa mattina dallo scenario ufficiale del modello americano ha bassissima possibilità di realizzo, valutabile attorno al 20%. Vedremo se nei prossimi giorni questa possibilità troverà maggiori consensi, anche se è assai probabile che si perda nelle nebbie del fantameteo con l'ennesimo nulla di fatto...

