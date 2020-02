Lunedi MITEZZA STRAORDINARIA sulla nostra Penisola

La prima settimana di febbraio esordisce con un lunedi davvero anomalo dal punto di vista termico in Italia. La combinazione tra l'alta pressione e deboli correnti favoniche da nord-ovest imprimerà una salita verso l'alto dei nostri termometri, soprattutto alle quote superiori.

La prima mappa mostra le temperature a 1500 metri attese sulla verticale del nostro Paese alle 19 di lunedi 3 febbraio:

Il record della mitezza spetterà all'ovest della Corsica e all'est della Sardegna: qui sono attese temperature alla medesima quota di + 16°; in pratica a 1500 metri di altezza sarà come trovarsi in una normale giornata estiva.

Notate come l'effetto di avvitamento delle correnti si farà sentire soprattutto sui versanti occidentali, con punte di 14-15° (sempre a 1500 metri) sul Tirreno: valori senza dubbio estivi.

Buona parte dell'Italia sarà solcata da isoterme tra i + 10 e i + 12°; solo l'estremo angolo nord-orientale avrà temperature, alla medesima quota, inferiori a 10°.

Quale sarà il riscontro termico al suolo? Ovviamente, la presenza delle inversioni termiche non consentirà il raggiungimento di valori estivi; tuttavia i 20° saranno valicati in più punti, specie dove avremo il concorso dei venti di caduta.

La mappa mostra le temperature AL SUOLO attese in Italia alle 13 di domani, lunedi 3 febbraio. Vi consigliamo di ingrandire la mappa per avere un migliore riscontro visivo:

I 20° potrebbero essere valicati sulla Pianura Piemontese. In corrispondenza delle vallate settentrionali, l'effetto di compressione potrebbe essere ancora maggiore con valori termici localmente più alti.

20° a portata di mano anche sulla fascia pedemontana emiliana, sulla Gallura in Sardegna e sulle coste marchigiane. Addirittura 21-22° sono attesi nel sud della Sardegna e tra l'Abruzzo e la Puglia. 20-21° anche sui settori meridionali ed orientali della Sicilia.

La zona più fredda dovrebbe essere l'angolo nord-orientale, dove non aggiranno compressioni; qui non si dovrebbero superare i 10-11°.