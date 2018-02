LUNEDI e MARTEDI ecco le NEVICATE su parte del centro e del sud

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni nevose che cadranno in Italia nella giornata di lunedi 26 febbraio.

Romagna, Marche, Umbria orientale e Abruzzo avranno neve fin sulle coste, anche se in quantità non particolarmente abbondante.

Qualche nevicata per effetto stau anche sul Piemonte occidentale e sopra i 500 metri sulla Gallura, in Sardegna, mentre al meridione nevicherà tra i 300 e gli 800 metri (qui sulle regioni estreme); solo il Molise potrebbe avere qualche nevicata fin sulle coste.

Ecco le nevicate attese in Italia per martedi 27 febbraio.

In mattinata ancora neve tra la Romagna, le Marche e l'Umbria orientale fino in pianura; neve anche tra Molise e Abruzzo (anche qui fino in pianura); fiocchi sui 500 metri sulla Sardegna orientale e sopra i 500-600 metri sull'Appennino meridionale.

Martedi pomeriggio avremo una temporanea attenuazione dei fenomeni quasi ovunque e da mercoledi 28 potrebbe iniziare il turno del nord e forse di parte del versante tirrenico. Vedremo.