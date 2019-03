Lunedì brusco peggioramento con temporali, grandinate e venti forti: il bollettino della Protezione Civile

Un brusco peggioramento, come vi abbiamo descritto anche in altri nostri articoli, è in arrivo nella giornata di domani, lunedì 25 marzo. Apporterà un peggioramento con primi rovesci e temporali sul Nord-Est nelle ultime ore della giornata e soprattutto un netto rinforzo dei venti.

Vediamo il bollettino meteo della Protezione Civile.

Previsioni meteo Lunedì 25 Marzo 2019

Precipitazioni: da isolate a sparse, nella seconda parte della giornata, anche a carattere di rovescio, su Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia sud-orientale, Emilia-Romagna, Marche, Umbria nord-orientale e settori settentrionali della Toscana, con quantitativi cumulati deboli.



Nevicate: dalla sera sui settori alpini centro-orientali di confine e oltre i 1000-1200 m sull'Appennino settentrionale, con apporti al suolo generalmente deboli.



Visibilità: nessun fenomeno significativo.



Temperature: in sensibile calo nella seconda parte della giornata, dapprima sui settori alpini e successivamente su tutte le regioni del Nord.



Venti: tendenti a forti occidentali sulla Sardegna settentrionale; dal pomeriggio-sera tendenti a forti dai quadranti settentrionali su tutte le regioni del Nord, con raffiche di burrasca su aree alpine, Liguria ed Appennino settentrionale, in estensione dalla nottata ai settori centro-settentrionali di Toscana, Umbria e Marche.



Mari: tendenti a molto mossi i bacini prospicienti le Bocche di Bonifacio e dalla sera molto mossi l'Adriatico settentrionale, il Mar Ligure, il Tirreno centro-settentrionale, fino ad agitati il Mar Ligure al largo ed il Mare di Sardegna.