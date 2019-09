LORENZO arriverà in Europa? Il responso delle ultime analisi modellistiche...

Sembra quasi certo l'aggancio tra l'uragano Lorenzo e il flusso perturbato atlantico; tutto ciò avverrà tra martedi 1 e mercoledi 2 ottobre in pieno oceano. Da quel momento l'uragano non avrà più moto autonomo, ma inizierà a seguire le correnti indotte dalla circolazione delle medie latitudini, evolvendo in ciclone estratropicale.

Colpirà l'Europa? Qualche modello nella giornata di ieri (mercoledi) ipotizzava un interessamento anche del nostro Continente. Oggi questa ipotesi sembra essere tramontata a parte forse un interessamento marginale dell'Irlanda.

Il modello americano, alle ore 14 di giovedi 3 ottobre, lo pone in questa posizione:

Il nocciolo principale resterà in oceano, lambendo solo l'Irlanda dove avremo comunque severo maltempo con venti forti e piogge intense.

Il modello europeo per il medesimo giorno lo pone più a sud, ma la traiettoria sembra essere la stessa:

Anche secondo il modello nostrano, l'unica area che potrebbe essere lambita dal suo passaggio sembra essere l'Irlanda, molto meno invece il resto delle Isole Britanniche.

Infine, il modello canadese che ieri prevedeva un interessamento di vasti settori del Continente, oggi fa marcia indietro e lo pone nel medesimo giorno molto al largo in oceano:

Se le cose andassero così nemmeno l'Irlanda verrebbe disturbata dal suo passaggio, che confluirebbe poi nella grande e complessa depressione posta a sud ovest dell'Islanda.

Se metti "Mi piace" sulla nostra pagina Facebook riceverai i nostri aggiornamenti meteo direttamente sulla tua bacheca di Facebook e potrai interagire con tutti gli altri nostri fan: https://www.facebook.com/MeteoLive