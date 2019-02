Londra: aereo non riesce ad atterrare all'aeroporto per il forte vento [VIDEO]

Nella giornata di giovedì 8 febbraio una fase di maltempo piuttosto marcata, caratterizzata da intense raffiche di vento, ha investito la Gran Bretagna. Non sono mancati i disagi per il forte vento, in particolare all'aeroporto di Heathrow di Londra dove un aereo ha avuto molte difficoltà in fase di atterraggio.

Come potete vedere nel video, un aereo della compagnia British Airways nel momento dell'atterraggio è stato scosso dalle fortissime raffiche di vento non riuscendo nell'impresa. Di conseguenza il velivolo è stato costretto a riprendere quota per tentare l'atterraggio più in là. Ovviamente non ci sono stati feriti, solo un po' di spavento a bordo dell'aereo.

