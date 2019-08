Lombardia: fulmine colpisce albero e lo manda in frantumi, e' accaduto a Porto Valtravaglia

Forti temporali hanno colpito fra la notte e il primo mattino anche la Lombardia, in particolare l'area nord-occidentale.

Nel comune di Porto Valtravaglia, in località Musadino, nel varesotto, un grosso albero è stato colpito da un fulmine durante il temporale ed il tronco è praticamente esploso: pezzi dell'albero sono volati via anche a decine di metri, colpendo due abitazioni e diverse auto in sosta.

Fortunatamente l'accaduto non ha causato alcuna conseguenza a persone. I vigili del fuoco sono intervenuti con un’autopompa hanno messo in sicurezza l’area e effettuato un sopralluogo. Gli addetti del comune si sono occupati di rimuovere i pezzi dell’albero.