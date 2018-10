Lo stivale italiano sotto mira del MALTEMPO; vediamo DOVE

Neanche il tempo di fare la conta dei danni che una nuova perturbazione già in queste ore coinvolge le regioni italiane settentrionali con un secondo carico di pioggia. Ad esserne particolarmente interessate saranno soprattutto le regioni dell'angolo nord-occidentale tra questa sera e domani mattina, poi a partire da giovedì pomeriggio i fenomeni tenderanno a diffondersi anche al centro ed al sud, con nuovi temporali in previsione per i settori di medio e basso Tirreno. A livello sinottico la circolazione atmosferica rimane influenzata dalla presenza di una depressione collocata sull'ovest Europa, la quale nei prossimi giorni tenderà a rimanere stazionaria sul posto. Una figura altopressoria di blocco, rimane ben salda alla regione balcanica ed impedisce l'evolvere dei sistemi nuvolosi verso l'Europa orientale.



Con questo tipo di situazione, la penisola italiana rimane sotto l'influenza di una circolazione meridionale, nella quale i venti di Scirocco trovano un posto di prim'ordine nel definire le aree che saranno soggette alle precipitazioni più importanti. Queste aree includeranno le regioni di nord-ovest, i versanti tirrenici e le due isole maggiori , mentre in linea di massima dovrebbe mantenersi un trend relativamente più secco per i settori jonici ed il basso Adriatico.



In virtù di tale circolazione, le regioni dell'Italia meridionale potranno ancora sperimentare picchi elevati di temperatura con valori superiori ai +20°C anche nella prima decade di novembre. Le regioni del centro e del nord anch'esse con un profilo gradevole delle temperature ma senza gli eccessi che sarà ancora possibile toccare all'estremo sud, in genere comprese tra +13°C e +18°C.



Seguite gli aggiornamenti su meteolive.it