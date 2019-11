Lo SFONDAMENTO dell'inverno dall'Immacolata in poi?

Tutti si chiedono se l'inverno sfonderà. Tutti si domandano se sfonderà all'Immacolata. La risposta è FORSE. L'accelerazione della corrente a getto e dunque del flusso delle correnti perturbate atlantiche da ovest verso est, previsto tra martedì 3 e sabato 7 dicembre, dovrebbe arrestarsi proprio tra domenica 8 e lunedì 9 dicembre.

In quel frangente una massa d'aria molto fredda dovrebbe tuffarsi verso l'Europa centrale ed orientale, sino a coinvolgere in parte anche il nostro Paese, specialmente le regioni di nord-est e poi il centro ed il sud, come mostrano in maniera eloquente queste mappe:

Si attiverebbero naturalmente venti forti, nevicherebbe lungo le zone alpine di confine e poi lungo la dorsale appenninica del centro e del sud a quote anche basse e si andrebbe a congedare l'autunno.



Queste sfuriate da nord, spesso (ma non automaticamente) sono seguite da affondi delle saccature atlantiche un po' più occidentali, che vanno a determinare la formazione di minimi depressionari sull'Italia, in grado di portare altro maltempo e anche neve in pianura su alcuni settori. Qui un esempio:

Succederà così anche in questa occasione? Magari tra martedì 10 e giovedì 12 dicembre? Una temporanea frenata del getto prima del periodo di Natale è assolutamente possibile, pertanto scenari come quelli che vi proponiamo non si possono escludere, ma al momento nemmeno avallare con un sufficiente margine di attendibilità. Qui sotto un altro esempio di saccatura con ingresso diretto nell'area mediterranea:

Ma se la frenata delle correnti occidentali non fosse cosi decisa? E se l'anticiclone risultasse più invadente? Ecco un'altra delle configurazioni bariche che possono presentarsi in simili contesti e che inevitabilmente tengono lontana la neve e l'inverno vero dal territorio: