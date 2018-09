LIVE: uragano Florence sulle coste degli Stati Uniti in diretta, si alza il livello del mare [VIDEO]

Si alza il livello del mare negli USA, è lo storm surge. Pronto all'impatto l'uragano Florence.

L'occhio del ciclone di Florence è sempre più vicino alle coste orientali dell'America, ed esattamente a poco più di 150 km di distanza. Nel frattempo le piogge intense e i venti impetuosi stanno già colpendo duramente i litorali della East Coast dal sud Carolina alla Virginia, concentrandosi con maggior violenza sul Nord Carolina, proprio dove avverrà il fatidico "landfall" dell'uragano.

Man mano che Florence si avvicina alle coste, ricordiamo con la potenza di un uragano di categoria 2 (con raffiche di vento oltre i 210 km/h), aumenta gradualmente il livello del mare. Si tratta del temibile fenomeno dello storm surge, ovvero l'innalzamento del mare indotto dalla forza spaventosa esercitata in pieno oceano dal ciclone tropicale : i venti impetuosi che sferzano le acque oceaniche in maniera pressocchè perpetua sono in grado di spostare enormi quantità di acqua tanto da provocare un fenomeno simile agli tsunami.

Il livello del mare è destinato ad alzarsi di almeno 5 metri stando alle previsioni, pertanto si teme un disastro sui settori costieri e pianeggianti che rischiano di essere sommersi. Come potete vedere nel video, il livello del mare è già in aumento sul Nord Carolina.