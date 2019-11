LIVE STREAMING: il transito di Mercurio davanti al disco solare

Ne avevamo parlato i giorni scorsi, il transito di Mercurio davanti al Sole avviene oggi, 11 novembre 2019. Il pianeta ha fatto la sua comparsa sopra il disco solare a partire dalle 13,35. Sarà possibile seguire il suo movimento sino all'ora del tramonto, ma non sarà possibile osservare la parte finale del transito che sul nostro Paese si verificherà quando il sole sarà già tramontato (sarà invece perfettamente visibile sino alla fine nel Sudamerica). In queste ore sul nostro Paese il cielo è in gran parte nuvoloso e pertanto molto difficile poter osservare lo svolgersi di questo evento che abbiamo deciso di proporvi attraverso il LIVE STREAMING del Virtualtelescope nel link qui sotto.

Per avere il prossimo transito di Mercurio davanti al Sole, occorrerà aspettare un bel po', il prossimo evento di questo tipo è atteso per il 13 novembre del 2032. Mercurio è distante dalla Terra poco più di 100 milioni di chilometri ed in queste ore appare sul disco solare con un piccolo neo che si sposta molto lentamente.



Buona visione a tutti!