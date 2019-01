LIVE! FREDDO in arrivo da est al nord già nelle prossime ore!

E' già in atto il primo segno tangibile della fase invernale che vivremo nei prossimi giorni e che coinvolgerà inizialmente soprattutto il nord. Infatti stanno già soffiando venti orientali sulle pianure che stanno ridimensionando l'episodio di foehn, peraltro debole, presente sui settori occidentali.



Il flusso orientale veicola aria decisamente fredda dall'est europeo verso la Valpadana e porterà le temperature su valori prossimi ai -6°C entro la mattinata di sabato alla quota dei 1500m.



Nella fase di rimescolamento dell'aria, tutta l'umidità presente sul catino padano si solleverà dando origine ad annuvolamenti che potranno dar luogo entro sera a brevi precipitazioni tra Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna , a carattere nevoso sin dai 500-600m e dalla nottata anche sin verso i 300m.



La ventilazione orientale si esaurirà entro la mattinata di sabato, ma l'aria a tutte le quote rimarrà comunque piuttosto fredda sino all'inizio della prossima settimana.



Nella notte su domenica il possibile rasserenamento del cielo, unitamente alla cessazione del vento, potrebbe portare gelate sulle pianure del nord e ovviamente in tutti i fondovalle alpini.



Un po' di freddo si avvertirà anche sulle regioni centrali, dove con l'arrivo di masse d'aria umide da ovest e l'approfondimento di un vortice depressionario al suolo, potrebbe nevicare a quote basse lungo la dorsale appenninica nella giornata di lunedì 21 gennaio.



