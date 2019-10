Linea di tendenza per i prossimi giorni: tanta PIOGGIA al nord, in prospettiva anche altrove

In questa sede prenderemo in considerazione un diagramma ormai noto a tutti: GLI SPAGHETTI . Riassumono tutti i possibili scenari del modello americano, compresa ovviamente quello ufficiale.

La corsa ufficiale è rappresentata dalla linea verde. Le linee a metà grafico sono le temperature a 1500 metri di quota e la linea rossa è la media. I picchi che si notano più in basso sono invece le precipitazioni. Più i valori sono alti, più le piogge sono probabili e intense. I punti geografici di riferimento sono situati sulla verticale di Milano, Roma e Bari.

Cosa notiamo? Per ciò che concerne la città di MILANO e gran parte del nord Italia si conferma l'arrivo di un periodo piovoso con i massimi effetti tra sabato 19 e martedi 22 ottobre. Notate inoltre lo sbalzo delle temperature verso l'alto stante la percussione delle correnti meridionali.

Successivamente si evincono altre piogge, ma in un contesto decisamente più freddo. In questo frangente potrebbero arrivare le prime nevicate sulle Alpi a quote non eccessive.

Sulla città di ROMA, le proiezioni sono le seguenti:

L'ottobrata andrà tranquillamente avanti fino al 23-24 ottobre, con assenza di pioggia e clima molto mite. Successivamente si prevede l'arrivo di piogge autunnali unitamente al un crollo delle temperature.

Infine, queste sono le proiezioni per la città di BARI:

Anche su Bari e su molte aree del meridione l'ottobrata proseguirà indisturbata fino al giorno 25 ottobre con sole e clima caldo. Successivamente è probabile un cambiamento con l'arrivo della pioggia e un calo delle temperature.

Controlla anche tu gli spaghetti della tua città cliccando qui: www.meteolive.it/speciali/GRAFICI/57/grafici-spaghetti-per-macroaree-italiane/31742/