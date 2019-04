Linea di tendenza per i prossimi 15 giorni: cosa dicono gli "spaghetti"?

Ecco il diagramma ormai noto a tutti: gli spaghetti. Riassumono tutti i possibili scenari del modello americano, compresa ovviamente quella ufficiale.

La corsa ufficiale è rappresentata dalla linea verde. Le linee a metà grafico sono le temperature a 1500 metri di quota e la linea rossa è la media. I picchi che si notano più in basso sono invece le precipitazioni. Più i valori sono alti, più le piogge (o le nevicate) sono probabili e intense. I punti geografici di riferimento sono situati sulla verticale di Milano, Roma e Bari.

Il primo diagramma si riferisce al tempo previsto sulla città di MILANO:

Cosa notiamo? Un picco PIOVOSO ragguardevole (che ovviamente diventerà NEVOSO in montagna), atteso per il prossimo fine settimana. Le temperature piuttosto basse dovrebbero consentire cadute di neve a quote non elevate per la stagione.

Successivamente si apprezza un aumento delle temperature, ma associato a condizioni non stabili. Altre piogge potrebbero comunque arrivare in un contesto di correnti meridionali umide che potrebbero persistere anche nel periodo pasquale.

Il secondo diagramma ci mostra il tempo previsto sulla città di ROMA:

Dal grafico si apprezzano condizioni instabili sulla Capitale, con schiarite alternate a rovesci almeno fino a lunedi 15 aprile. Questo periodo sarà accompagnato da temperature attorno alle medie.

Successivamente sarà probabile una pausa precipitativa, seguita da altre probabili piogge in un contesto termico decisamente più mite. Notate le tempetature a 1500 metri che schizzeranno al di sopra delle medie anche nel periodo pasquale.

L'ultimo diagramma ci mostra il tempo previsto sulla città di BARI:

Fino all'inizio della settimana prossima, indicativamente fino a lunedi 15 aprile compreso, ancora tempo instabile e piuttosto fresco sulla zona con rischio di piovaschi o rovesci alternati a pause asciutte.

Successivamente avremo un aumento anche vistoso delle temperature associato ad un clima più asciutto. A medio-lungo termine potrebbe ritornare però qualche pioggia, ma in un contesto molto mite.

Se volete delucidazioni sul tempo di altre macroaree italiane, cliccate qui:

www.meteolive.it/speciali/GRAFICI/57/grafici-spaghetti-per-macroaree-italiane/31742/