Liguria: tromba marina su Finale Ligure tocca terra - IMMAGINI

Tromba marina colpisce il litorale di Finale Ligure, le immagini.

Alcune immagini appena giunte in redazione mostrano la formazione di una grossa tromba marina nel mar Ligure che successivamente si è diretta verso il litorale di Finale Ligure, nel savonese.

Il vortice d'acqua si è sviluppato a largo di Finale Ligure in seno a nubi minacciose legate al nuovo peggioramento in atto. La tromba marina, decisamente molto appariscente e notata da tantissime persone, ha colpito anche il litorale della cittadina ligure causando locali danni. Stando alle ultime segnalazioni a causa delle forti raffiche di vento generate dal vortice sono volate alcune lamiere di un capannone della zona, fortunatamente poi precipitate nel torrente Pora. Non si segnalano feriti.

Ecco le immagini di Matteo Ruffino :

Video da Finale Ligure ( se non vedi clicca qui ) :